Athletico-PR leva a melhor no reencontro com Tiago Nunes e vence o Grêmio

No reencontro de Athletico-PR com Tiago Nunes, o time paranaense manteve os 100% de aproveitamento no Brasileirão ao ganhar do Grêmio, por 1 a 0, na tarde deste domingo, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do campeonato.

A terceira vitória seguida colocou o Athletico-PR na liderança. O time ainda não sofreu gols no Brasileirão. Já o Grêmio, que tem uma partida a menos, segue sem pontuar e aparece na zona de rebaixamento.

O Athletico-PR até começou melhor a partida em Porto Alegre, mas aos poucos o Grêmio foi equilibrando as ações e criou boas oportunidades. Diego Souza levou perigo com voleio por cima do gol e Ferreira assustou Santos em finalização de fora da área.

Justamente quando o gol do Grêmio parecia maduro, o Athletico-PR abriu o placar aos 43 minutos. Matheus Babi recebeu de Marcinho e, com categoria, bateu na saída de Brenno. O árbitro assinalou impedimento do centroavante rubronegro, mas o gol foi validado pelo VAR.

No segundo tempo, o Athletico-PR se fechou e passou explorar o contra-ataque. Apesar de ter mais posse de bola, o Grêmio não conseguia levar perigo ao goleiro Santos. Tanto que o time paranaense esteve perto de ampliar aos 16 minutos. O voleio de Nikão passou raspando a trave.

A partir dos 30 minutos, o Grêmio colocou todos os jogadores no campo de ataque, mas encontrou uma defesa muito bem postada. Já no fim do jogo, Ferreira recebeu em boas condições dentro da área e chutou forte por cima do travessão.

O Grêmio volta a campo na quinta-feira, contra o Sport, às 21 horas, na Ilha do Retiro, no Recife-PE, pela quinta rodada. O Athletico-PR, que teve o jogo contra o Flamengo adiado, volta a campo apenas no dia 20, quando recebe o Atlético-GO, às 18h15, na Arena da Baixada, em Curitiba-PR.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 ATHLETICO-PR

GRÊMIO – Brenno; Rafinha (Vanderson), Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Thiago Santos (Ricardinho), Matheus Henrique (Jean Pyerre) e Jhonata Robert (Léo Chú); Luiz Fernando (Maicon), Diego Souza e Ferreira. Técnico: Tiago Nunes.

ATHLETICO-PR – Santos; Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Thiago Heleno; Marcinho (Khellven), Richard, Christian (Léo Cittadini), Nikão (Terans) e Abner Vinícius; Vitinho (Carlos Eduardo) e Matheus Babi (Renato Kayzer). Técnico: António Oliveira.

GOLS – Matheus Babi, aos 43 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO – Ricardo Marques Ribeiro (MG)

CARTÕES AMARELOS – Matheus Henrique, Maicon, Rafinha e Thiago Santos (Grêmio); Christian, Richard e Matheus Babi (Athletico-PR).

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

