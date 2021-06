Domingos Fraga, diretor da Record TV, morre após complicações da covid-19

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

Morreu neste sábado, aos 62 anos, o jornalista Domingos Fraga. Ele estava internado havia três meses em tratamento de complicações causadas pela covid-19, mas acabou não resistindo à doença. Fraga ocupava a direção executiva de Jornalismo da Record TV, após passagens por diferentes meios de comunicação, onde seu conhecimento e versatilidade sempre se destacaram.

Continua depois da publicidade

Fraga nasceu no Rio de Janeiro e era formado em Direito, além de Comunicação. Começou como repórter policial do Última Hora, passou ainda pelo Jornal do Commercio, também no Rio. Da cobertura policial, ele migrou para a área de economia, como redator no DCI e diretor do Diário do Comércio.

O jornalista dirigiu ainda a revista Quem, de celebridades, da qual foi um dos fundadores, na Editora Globo. Depois, na IstoÉ, foi redator-chefe no período mais importante da revista. No currículo, trazia ainda o trabalho como professor de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo, nos anos 90.

Advertisement

Sua trajetória na Record teve início em 2006. Ele passou por várias funções, como redator-chefe do Jornal da Record e do Jornal da Record News, e diretor executivo do site R7. “Com atuação destacada no portal de notícias, Domingos ajudou a dar dinamismo e versatilidade na cobertura do R7”, informou o portal. Fraga foi também o criador de uma área dedicada à cobertura dos bastidores do poder em Brasília no site.

Continua depois da publicidade

Ele havia assumido seu cargo mais recente em janeiro, quando retornou a São Paulo como diretor executivo de Jornalismo da Record TV. Deixa a mulher, Tania, quatro filhos e uma neta.

“Foi um dos profissionais mais equilibrados que conheci, conseguia conversar com todas as tendências de pensamento e encontrar um ponto em comum”, afirma Celso Teixeira, diretor de Comunicação da Record. “Vai fazer muita falta.”

Jornalista da emissora, Keila Jimenez diz que a gestão de Fraga era generosa e rigorosa. “A Record inteira está muito triste. Ele era uma pessoa com a sala sempre aberta.”

Continua depois da publicidade

Colunista do Bem Estar, da TV Globo, Jorge Felix fundou a Quem com Fraga. “Se tem uma palavra para defini-lo é que era um agregador. Um cara que sempre queria estar com os amigos. E um jornalista sempre em busca de novos desafios”, conta. “Era inquieto, o que é sempre importante no jornalismo.”

Em nota, a Record destacou a qualidade do trabalho de Fraga. “Carioca, mas paulista de coração, Fraga tinha 62 anos e sempre foi um apaixonado pelo jornalismo, profissão a que se dedicou por quase quatro décadas. Em sua trajetória profissional, deixou marcas pelas mais importantes redações do país. Nossa solidariedade e os mais sinceros sentimentos à família e aos amigos do nosso querido Domingos Fraga.”

Marco Antônio Carvalho

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].