Mexicano Pato O'Ward crava a pole para primeira prova da Indy em Detroit

O mexicano Pato O’Ward larga na frente na primeira prova da etapa de Detroit, da Fórmula Indy, com largada programada para 15 horas deste sábado. Ele cravou a pole position superando Alexander Rossi e Romain Grosjean em treino pouco antes da abertura da jornada dupla.

O piloto da McLaren fez a pole com o tempo de 1min15s577 no circuito de Raceway at Belle Isle Park. Rossi fez 1min15s658, enquanto Grosjean cravou 1min15s753. Ed Jones e Josef Newgarden completam o Top 5.

Ausente na temporada de 2020 da Indy, o GP de Detroit volta com rodada dupla neste sábado e domingo. As 7 e 8 etapas serão a última em jornada dupla da temporada 2021. Depois, apenas um prova a cada fim de semana.

Alex Palou com 248 pontos, lidera a temporada, seguido de Scott Dixon, com 212 e Pato OWard, com 211. Simon Pagenaud com 201, Rinus Veekay com 191 e Josef Newgarden com 184 pontos completam o Top 6.

Palou fez apenas o 21° tempo. E terá de cumprir punição na qual perderá seis posições no grid de largada. É o primeiro piloto punido por infringir a regra criada no ano passado, penalizando as trocas de motores antes de ter 2500 milhas completadas.

