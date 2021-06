G7 deve assinar declaração de Carbis Bay para prevenir uma futura pandemia

Por Estadão - Estadão 2

Os líderes do G7 devem assinar, neste sábado, a declaração de Carbis Bay, na qual se comprometem a usar todos os seus recursos para evitar que uma pandemia como a do coronavírus volte a acontecer. Em comunicado oficial, publicado no site do grupo, o G7 afirma que o Reino Unido, por exemplo, pretende estabelecer um novo centro para desenvolver vacinas que previnam a propagação de doenças de animais para humanos.

Segundo a organização, as discussões sobre saúde global previstas para hoje devem envolver, além dos líderes, autoridades da Coreia do Sul, África do Sul, Austrália, Índia, e o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, entre outros.

“A declaração de Carbis Bay definirá medidas que os países do G7 tomarão para prevenir uma futura pandemia. Isso inclui reduzir o tempo necessário para desenvolver e licenciar vacinas, tratamentos e diagnósticos para qualquer doença futura para menos de 100 dias, um compromisso para reforçar as redes de vigilância global e capacidade de sequenciamento genômico e apoio para reformar e fortalecer a Organização Mundial de Saúde”, afirma o comunicado.

