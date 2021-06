Mbappé faz juras de amor ao PSG, mas não sabe se renovará: 'É o melhor para mim?'

Por Estadão - Estadão 5

Com a França para a disputa da Eurocopa, o jovem astro Kylian Mbappé deixa claro todo o seu amor ao Paris Saint-Germain, ao mesmo tempo em que ainda não sabe se permanecerá no clube para o último ano de contrato. Com mercado em toda a Europa, o atacante questiona se “é o melhor lugar” para ele.

Mbappé, contudo, garante que jamais faria uma negociação sem informar os dirigentes do clube francês. Promete ser claro em qualquer que seja o passo a dar pensando no futuro, evitando assim desagradar o clube no qual iniciou muito bem a promissora carreira profissional.

Em entrevista à revista France Football deste sábado, o jovem de 22 anos falou sobre a carreira e que precisa de calma para não fazer algo errado. Nada de tomar decisões precipitadas, sejam para renovar com o PSG ou para sair.

“Tenho que tomar a decisão certa, o que é difícil”, salientou. “E me dar todas as chances de decidir bem. Estou em um lugar onde gostam de mim e me sinto bem. Mas é o melhor lugar para mim? Ainda não tenho a resposta”, enfatizou.

Mbappé não esconde de ninguém que sonha conquistar a Liga dos Campeões da Europa. E, depois de bater na trave duas vezes, com um vice e uma semifinal, pode buscar um time mais potente para tentar o feito. Os dirigentes do PSG prometem tentar segurá-lo, como fizeram com Neymar, prometendo elenco forte e competitivo.

“Não preciso, necessariamente, ser apressado. O PSG entende meus sentimentos, até porque eles sabem que não serei sorrateiro”, garantiu. Caso saia, será pela porta da frente. Real Madrid, Manchester City e até o Bayern de Munique monitoram sua situação com o PSG.

Mbappé promete foco na Eurocopa antes de anunciar sua decisão. Campeão do Mundo, ele agora quer o importante título de seleções no continente. A estreia será na terça-feira, diante da Alemanha.

