Netflix lança loja online como nova fonte de receita

Uma das maiores empresas de streaming agora quer desbravar o mundo do e-commerce. A Netflix abriu na quinta-feira, 10, sua primeira loja online com produtos de séries e filmes, a netflix.shop. Criado em parceria com a empresa de tecnologia Shopify, o site está recebendo compras nos EUA. Ainda não há data para lançamento da loja no Brasil, mas a Netflix afirma que levará a plataforma para outros países nos próximos meses.

Algumas produções já ganharam estampas. Estão disponíveis produtos da série policial Lupin e dos animes Eden e Yasuke. O preço das camisetas é de US$ 30, e moletons chegam a US$ 74. Segundo a empresa, nos próximos meses o site terá itens de outras produções como a série Stranger Things.

O site permite à Netflix nova fonte de receita em meio à alta competição no mercado de streaming. Em seu último balanço financeiro, a empresa viu seu ganho de assinantes desacelerar: entre janeiro e março a Netflix ganhou apenas 3,98 milhões de novos assinantes, sendo que no último trimestre de 2020 havia ganhado 8,51 milhões.

Ao contrário de outras plataformas rivais, como HBO Max nos EUA, a Netflix não exibe anúncios. Sua receita vem dos pagamentos de mais de 200 milhões de assinantes ao redor do mundo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Giovanna Wolf

Estadao Conteudo

