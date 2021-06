Paul e Booker decidem, Suns ganham em Denver e ficam bem perto da final do Oeste

Por Estadão - Estadão 7

Chris Paul e Devin Booker repetiram a grande atuação de quarta-feira e deixaram o Phoenix Suns a uma vitória da final do Oeste. A dupla anotou 55 pontos nesta sexta-feira, comandou o triunfo por 126 a 102 na casa do Denver Nuggets, e o segundo melhor time do conferência caminha para “varrida” na série.

Com 3 a 0 no confronto melhor de sete, a equipe do Arizona tem excelente chance de voltar à decisão do Oeste após 12 anos de ausência. Desde 2009, quando caiu diante do Los Angeles Lakers, que não vai tão longe na NBA. São duas conquistas de conferência, em 1976 e 1993, apenas.

Para acabar com o tabu, conta com ótimo entrosamento de Paul e Booker, que vêm sendo decisivos diante dos Nuggets. Nesta sexta-feira, os armadores foram mais uma vez destaques. Booker fez 28 pontos e pegou 8 rebotes, enquanto Paul anotou 27 e distribuiu 6 assistências, num jogo comandado desde o início.

O Phoenix abriu 10 pontos no primeiro quarto e conseguiu administrar a vantagem praticamente o jogo todo. Virou com 59 a 55, disparou no terceiro período com 90 a 78 e jamais viu sua terceira vitória ameaçada. Atrás de um inédito título da NBA, vem jogando o fino do basquete.

O cestinha do jogo três foi o pivô Nikola Jocic, eleito o MVP da temporada, que anotou 32 pontos para os donos da casa, insuficientes para ameaçarem a vitória do time californiano. O quarto jogo ocorre neste domingo e os Nuggets tentarão iniciar virada histórica, enquanto os Suns querem acabar com a maldição de não chegar à decisão.

Comandado pelo pivô Joel Embiid, que beirou com o triple-duple ao anotar 27 pontos, pegar nove rebotes e dar oito assistências, o Philadelphia 76ers virou o confronto com o Atlanta Hawks com vitória por 127 a 111.

Dono da melhor campanha da Conferência Leste, os 76ers dominaram praticamente toda a partida, na qual ficaram somente pouco mais de quatro minutos atrás do placar. No fim, sem sustos, finalmente abriram frente no confronto, com 2 a 1 na série.

Confira os resultados de sexta-feira:

Denver Nuggets 102 x 116 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 111 x 127 Philadelphia 76ers

Confira o jogo deste sábado:

Los Angeles Clippers x Utah Jazz

Confira o jogo deste domingo:

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Phoenix Suns x Denver Nuggets

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

