Primeiro treino da seleção para a Copa América conta com Gabriel e Thiago Silva

O zagueiro Thiago Silva e o atacante Gabriel participaram do primeiro treinamento da seleção brasileira para a estreia na Copa América, domingo, diante da Venezuela, em Brasília. Recuperados de problemas musculares, os dois treinaram sem restrições no Centro de Treinamento do São Paulo. O treino marcou a reapresentação dos atletas após a rodada dupla das Eliminatórias para a Copa 2022.

O defensor teve uma lesão na coxa esquerda na final da Liga dos Campeões, em 29 de maio. Ele ficou fora das duas partidas das Eliminatórias, nas vitórias diante de Equador e Paraguai, fazendo tratamento. Embora esteja recuperado, sua volta ao time titular ainda não está confirmada. A dupla das últimas partidas, formada por Militão e Marquinhos, teve bom desempenho.

O atacante foi diagnosticado com um edema na perna direita justamente após o jogo do Paraguai. A contusão foi o motivo de divergência com o Flamengo. O clube pediu para que ele viajasse ao Paraná, para a partida da Copa do Brasil, contra o Coritiba, na última quinta-feira. Amparado pelos exames da CBF, Gabriel não viajou.

Nesta sexta-feira, o atacante realizou um trabalho com o fisioterapeuta Ricardo Sasaki. Em seguida treinou normalmente, sem aparentar desconforto. Desconfiado da gravidade da lesão, o clube fala em insubordinação.

A delegação brasileira recebeu a visita de Hernán Crespo, técnico do São Paulo. O técnico Tite, o coordenador da seleção, Juninho Paulista, e o preparador de goleiros, Taffarel, conversaram longamente com o treinador do time tricolor.

A seleção vai encerrar a preparação para a estreia na Copa América neste sábado. Após o treino, o grupo viaja para Brasília, local da abertura. A tendência é que Tite repita a formação que venceu o Paraguai, na última terça-feira.

