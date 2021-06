Correção: Itália mostra força e vence a Turquia por 3 a 0 na abertura da Eurocopa

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Versão anterior tinha um erro no título. Estava ‘3 0’ e o correto é 3 a 0. Segue versão corrigida.

Continua depois da publicidade

Com apresentação do tenor Andrea Bocelli e presença dos lendários Alessandro Nesta e Francesco Totti, diante de 12.916 espectadores no Estádio Olímpico de Roma, a Itália mostrou sua força, ao vencer a Turquia, por 3 a 0, nesta sexta-feira, na partida de abertura do Grupo A da Eurocopa. O segundo duelo da chave será neste sábado entre País de Gales e Suíça.

O primeiro tempo foi todo da Itália, que praticamente atuou os 45 minutos no campo turco. Com Berardi, Immobile e Insigne formando o trio de ataque, a seleção da casa pressionou o tempo todo, mas faltou criatividade para furar o bloqueio defensivo do rival.

Advertisement

Além de várias finalizações erradas, os italianos ainda viram Insigne errar chute colocado e Chiellini forçar Çakir a fazer bela defesa, aos 21 minutos. O artilheiro Immobile também teve sua oportunidade, mas cabeceou, livre, para fora.

Continua depois da publicidade

A Turquia só incomodou o goleiro Donnarumma aos 34 minutos, assim mesmo em um cruzamento de Yilmaz, que tinha como objetivo a chegada de Tufan. Uma postura muito diferente daquele que venceu França e Holanda nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.

A primeira etapa também foi marcada por um lance polêmico, no qual o árbitro holandês Danny Makkelie não marcou a mão na bola de Celik, após cruzamento de Spinazzola. Os jogadores italianos foram para o vestiário reclamando muito da atitude do juiz.

Depois de tentar tanto no primeiro tempo, a Itália foi recompensada logo aos sete minutos. Berardi fez rápida jogada pela direita e cruzou forte. A bola explodiu no peito de Demiral e entrou. O primeiro gol desta edição da Eurocopa.

Continua depois da publicidade

Com a vantagem, os italianos permaneceram no ataque e exigiram boas defesas de Çakir. A Turquia até tentou sair mais para o jogo, mas acabou sufocada pela Azurra. A situação piorou aos 21 minutos, após jogada de todo o ataque, Spinazzola disparou, Çakir defendeu parcialmente e Immobile não perdoou no rebote: 2 a 0.

Se a Turquia estava mal na partida, a situação ficou ainda pior, aos 33 minutos, após falha do goleiro Çakir na saída de bola. Berardi, tocou para Immobile, que acionou Insigne. O chute foi bonito para fazer 3 a 0 no placar.

A vontade da Itália pode ser exemplificada pelo veterano Chiellini, de 36 anos, que em um carrinho bloqueou um ataque turco e festejou como um gol.

As seleções voltam a atuar na quarta-feira. A Itália recebe a Suíça, em Roma, enquanto os turcos enfrentam o País de Gales,, em Baku, no Azerbaijão.C

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].