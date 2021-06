Conass: Brasil registra 2.216 mortes e 85.149 novos casos de covid-19 em 24h

Por Estadão - Estadão 5

O Brasil registrou nesta sexta, 11, 2.216 óbitos causados pela covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados há pouco.

Com os registros, 484.235 vidas foram perdidas para a doença. O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, apontou ainda 85.149 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 17.296.118 registros desde o início da pandemia.

