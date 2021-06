Com grande atuação de Mitchell, Jazz bate Clippers e abre 2 a 0; Bucks vencem 1ª

Por Estadão - Estadão 6

O Utah Jazz recebeu o Los Angeles Clippers na EnergySolutions Arena, em Salt Lake City, e venceu por 117 a 111, na rodada de quinta-feira dos playoffs da NBA. Com a vitória, a equipe da casa abriu 2 a 0 na série melhor de sete das semifinais da Conferência Oeste, que agora vai para a cidade de Los Angeles. O time mandante contou com um ótimo aproveitamento do perímetro na partida (20 de 39 nas bolas triplas) e mais uma grande atuação da sua principal estrela Donovan Mitchell.

O ala-armador liderou o Jazz com 37 pontos, quatro assistências e três rebotes. Jordan Clarkson foi essencial saindo do banco de reservas ao anotar 24 pontos e seis bolas de três em nove tentativas. O pivô francês Rudy Gobert conquistou um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) com 13 pontos e 20 rebotes, além de três tocos e dois roubos de bola.

Pelos Clippers, Reggie Jackson foi o cestinha da equipe com 29 pontos e três rebotes. Paul George marcou 27 pontos combinados com 10 rebotes e seis assistências na partida e Kawhi Leonard obteve 21 pontos, cinco assistências, quatro rebotes e dois roubos.

A série terá agora dois jogos no ginásio Staples Center, em Los Angeles. O primeiro neste sábado e o outro na segunda-feira.

No Leste, o Milwaukee Bucks ganhou fôlego, diminuiu o prejuízo e “voltou” para a série contra o Brooklyn Nets. Com o apoio da torcida no ginásio Fiserv Forum, em Milwaukee, o time da casa sofreu bastante, mas com uma noite de imposição da defesa e da dupla Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton, que marcou quase 80% dos pontos, venceu o rival por 86 a 83.

Os Bucks foram dominantes no primeiro quarto e chegaram a abrir 30 a 11 no placar. Porém, a partir do segundo período os Nets reagiram e o jogo ficou equilibrado, tenso, físico e indefinido até os últimos instantes, quando Jrue Holiday decidiu a vitória após linda bandeja restando 11 segundos para o fim.

Com “double-doubles”, Middleton (35 pontos e 15 rebotes) e Giannis (33 pontos e 14 rebotes) foram disparados os principais pontuadores do time vencedor, somaram 68 tentos dos 86 e foram os responsáveis pelo grande resultado. Para comparação, o terceiro cestinha foi Jrue Holiday com apenas nove pontos.

Pelos visitantes, o decisivo Kevin Durant foi o melhor em quadra e terminou com 30 pontos, 11 rebotes, cinco assistências e quatro roubos de bola. Apesar da ótima exibição, principalmente na reta final da partida, o ala não conseguiu evitar a derrota. Kyrie Irving, com 22 pontos, e Bruce Brown, com 16 e 11 rebotes, foram os outros destaques da franquia de Nova York. Já James Harden não atuou novamente devido a um problema no músculo posterior da coxa direita.

Com o triunfo, os Bucks encurtam a distância na série para 2 a 1 e terá a chance de empatar no jogo 4 neste domingo, novamente em Milwaukee.

