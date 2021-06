Estado do Rio registra 277 mortes e 4.072 novos casos de covid-19 em 24h

Por Estadão - Estadão 7

O Estado do Rio de Janeiro registrou 277 mortes por covid-19 e 4.072 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado às 17h desta quinta-feira, 10, pela Secretaria Estadual de Saúde. O recorde de mortes em 24 horas é de 446, registradas em 17 de abril. O recorde de novos casos nesse mesmo intervalo é de 9.185, registrados em 6 de maio.

Até agora, 52.371 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 898.531 casos da doença. A capital concentra tanto o maior número de mortes (27.173) como o maior número de casos no Estado (340.672).

Fábio Grellet

Estadao Conteudo

