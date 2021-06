Brasil derrota a Bulgária e soma sétima vitória na Liga das Nações masculina

Por Estadão - Estadão 6

Apesar de não ter um desempeno regular, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu, nesta quinta-feira, a Bulgária, por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/22 e 25/12, em duelo válido pela segunda rodada da terceira semana da Liga das Nações, disputada em Rimini, na Itália.

Com o resultado, o Brasil somou a sétima vitória, em oito duelos pela competição, enquanto os búlgaros realizam campanha inversa, com sete derrotas e apenas um triunfo. No confronto direto, após 20 jogos o domínio é todo brasileiro com 16 vitórias.

Com várias alterações na equipe titular que iniciou a partida, a seleção teve problemas no saque e no bloqueio nos primeiros momentos da partida. Com isso, o equilíbrio prevaleceu até o sétimo ponto, quando o Brasil passou a assumir o placar.

O segundo set a Bulgária, mais uma vez, começou melhor e abriu 9 a 7, mas o Brasil foi aumentando o ritmo e teve em Douglas um fator de desequilíbrio para concluir em 25 a 22.

O Brasil voltou a mostrar desconcentração no início do terceiro set, quando o adversário fez 5 a 2. Mas bastou para o time nacional se ajustar em quadra e forçar o ritmo para que os búlgaros voltassem a errar várias vezes, proporcionando um tranquilo placar de 25 a 12.

O Brasil volta à quadra nesta sexta-feira, às 16 horas (de Brasília) para um clássico entre líderes diante da forte seleção da Polônia.

