Maioria das Bolsas da Europa fecha em queda, após sessão volátil em dia de BCE

Os mercados acionários europeus tiveram sessão volátil, com investidores avaliando as decisões do Banco Central Europeu (BCE), que manteve a política monetária. Nos Estados Unidos, foi monitorado o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de maio, que superou as expectativas e reforçou o debate sobre a trajetória da inflação pelo mundo e seus possíveis impactos na política monetária.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,03%, em 454,56 pontos.

As bolsas da Europa não tinham sinal único desde a manhã, à espera das novidades do dia. O BCE, como previsto, manteve a política monetária. O banco central ainda divulgou projeções atualizadas, esperando ganho de força da economia da zona do euro no segundo semestre, embora a pandemia da covid-19 siga como risco importante. O BCE elevou projeções para o PIB da zona do euro neste ano e no próximo, esperando agora 4,6% e 4,7%, respectivamente (de 4% e 4,1% em março).

Durante entrevista coletiva, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que fatores temporários explicam a alta da inflação na região da moeda comum. Ele ainda expressou um “otimismo moderado” com o quadro.

Para a Pantheon, se a economia local evoluir como esperado nos próximos meses, o banco central deve realizar um corte em seu programa de Compras de Emergência da Pandemia (PEPP, na sigla em inglês) no primeiro trimestre de 2022.

As bolsas europeias chegaram a ganhar fôlego durante a coletiva de Lagarde, mas o quadro misto prevaleceu. Mais para o fim do dia, a maioria dos índices ficou em território negativo, embora perto da estabilidade em alguns casos.

A Bolsa de Frankfurt fechou em baixa de 0,06%, em 15.571,22 pontos.

Ja fora da zona do euro, a Bolsa de Londres foi na contramão da maioria, com o índice FTSE 100 em alta de 0,10%, em 7.088,18 pontos.

Em Paris, o índice CAC 40 recuou 0,26%, a 6.546,49 pontos.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB caiu 0,40%, a 25.638,19 pontos.

O índice IBEX 35, da Bolsa da Madri, teve baixa de 0,24%, a 9.133,80 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI 20 caiu 0,17%, a 5.104,84 pontos.

