Com covid em alta, cidades do interior de SP limitam restaurantes

Com aumento nos casos e mortes por covid-19, prefeituras do interior de São Paulo estão adotando medidas mais duras que as do plano emergencial na tentativa de frear o avanço da pandemia. Nesta quarta-feira, 9, diante do aumento de 35,1% de casos novos em uma semana, o governador João Doria (PSDB) decidiu prorrogar a fase de transição do Plano São Paulo até 30 de junho. O governo vai recomendar que cidades com mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI tomem medidas mais restritivas que as do plano.

Em Limeira, o prefeito Mario Botion (PSD) baixou decreto obrigando o fechamento de bares, restaurantes e lojas de conveniência aos sábados, domingos e feriados. Nos demais dias, o funcionamento vai até as 18 horas – o plano estadual libera o comércio até as 21 horas. Festas e eventos com mais de dez pessoas estão proibidos. A multa por desrespeito varia de R$ 10 mil a R$ 30 mil. Há previsão de interdição do estabelecimento e cassação do alvará, conforme a gravidade da situação. A cidade tem todos os leitos de referência para a covid-19 lotados.

Araraquara voltou a entrar em estado de alerta nesta quarta-feira, pelo segundo dia consecutivo, e está mais próxima do lockdown. A taxa de positividade foi superior a 15% nos testes realizados nas pessoas em geral e superior a 20% em indivíduos com sintomas gripais. Em mil amostras totais, 153 deram positivo (15,3%) e, de 692 sintomáticos, 149 tinham o vírus (21,53%). Se os índices se repetirem nesta quinta-feira, 10, a prefeitura vai decretar novo fechamento. Em fevereiro, a cidade entrou em lockdown de dez dias e conseguiu grande redução no número de casos, mortes e internações pela covid-19.

A prefeitura de São Roque, cidade turística do interior, decidiu fechar o comércio no fim de semana do Dia dos Namorados, que cai neste sábado, 12. A medida inclui os restaurantes e adegas da Rota do Vinho, destino turístico mais procurado, principalmente pelos paulistanos. Conforme a prefeitura, os leitos de enfermaria e UTI chegaram a 100% de lotação esta semana, depois do alto fluxo de turistas durante o Corpus Christi. A multa por descumprimento dobrou, de R$ 5 mil para R$ 10 mil.

Em Garça, o município baixou decreto aumentando o rigor no toque de recolher: das 9 da noite às 5 da manhã, pessoas que estiverem em circulação a pé ou em veículos sem motivo justificado serão abordadas e multadas. O comércio vai funcionar das 9 às 17 horas, com 30% de ocupação. O objetivo é frear a alta nos casos de covid-19 que põe em risco de colapso o sistema de saúde, segundo o prefeito João Carlos dos Santos (DEM). “Nesse momento é necessário que a população entenda a situação delicada pela qual estamos passando e colabore, evitando aglomerações em praças públicas e festas, mesmo que sejam particulares”, disse.

Decreto da prefeitura de Piraju, no sudoeste paulista, proíbe a entrada de crianças com menos de 12 anos em mercados, supermercados e outros estabelecimentos essenciais. A medida visa reduzir a transmissão do novo coronavírus. Locais públicos, como praças e áreas de lazer, ficarão fechados até o dia 21 de junho. As aulas presenciais na rede municipal foram suspensas. As multas vão de R$ 200 a R$ 4 mil. Em Itaí, um decreto suspendeu o atendimento presencial em bares, restaurantes e lanchonetes.

Liberação

Em Franca, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) decidiu liberar o atendimento presencial, limitado a 30% da capacidade, em supermercados, padarias, açougues e farmácias a partir de sexta-feira, 11. Segundo ele, o lockdown iniciado há duas semanas reduziu a taxa de transmissão de casos da doença, que estava em 1,57% no dia 21 de maio, para 1,05% nesta quarta-feira. O confinamento não será prorrogado, mas o transporte público vai circular com 50% da frota.

A flexibilização acontece no momento em que a rede pública de Franca está com 100% de ocupação. No Pronto Socorro Álvaro Azzuz, referência para covid-19, 408 pacientes passaram por atendimento nas últimas 24 horas, 13% a mais que no período anterior. Nesta quarta, 70 pacientes estavam em observação, sendo 56 à espera de transferência para hospital – 35 para UTI, dos quais nove intubados.

