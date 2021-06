Cruzeiro perde da Juazeirense nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

Maior campeão da Copa do Brasil, com seis troféus, o Cruzeiro mais uma vez foi eliminado precocemente na competição. Na noite desta quarta-feira, o time mineiro ia segurando o empate com a Juazeirense até os 40 minutos do segundo tempo, quando Thauan marcou. Nas penalidades, o goleiro Rodrigo Calaça brilhou, os baianos acertaram três cobranças, contra dois do rival, e avançaram às oitavas de final pela primeira vez na história.

Continua depois da publicidade

Eliminado da Copa do Brasil, o Cruzeiro volta a se concentrar na Série B do Campeonato Brasileiro, prioridade na temporada. No sábado, às 21 horas, encara o Goiás, no Mineirão. O time é o lanterna e busca os primeiros pontos na competição.

No Adauto Moraes, Juazeirense e Cruzeiro fizeram um primeiro tempo ruim, com poucos lances de perigos dos dois lados e dificuldade na criação da jogadas. Naturalmente, quem mais tentou foi o time baiano, já que precisava da vitória para se classificar.

Advertisement

O gramado irregular atrapalhou ainda mais a qualidade do jogo apresentado. Os dois times erraram muitos passes, alguns até fáceis. Sem inspiração, o Juazeirense apostou nos lançamentos e cruzamentos para a área, mas não teve êxito. A oportunidade mais clara de gol dos baianos saiu dos pés de Clébson, que chutou de fora da área para a defesa de Fábio.

Continua depois da publicidade

O Cruzeiro também encontrou problemas para articular jogadas e praticamente não levou perigo ao gol adversário. A equipe mineira jogou com o regulamento a seu favor e tentou administrar a vantagem. Levou perigo apenas com Bruno José, em finalização para fora.

No segundo tempo, o jogo ficou mais movimentado à medida que os anfitriões intensificaram a pressão pelo gol. O Cruzeiro encontrou espaços para contra-atacar e construiu duas boas oportunidades para abrir o placar, mas Bissoli e Bruno José desperdiçaram. A mais clara delas foi com Bruno José, que saiu cara a cara com Rodrigo Calaça, tentou uma cavadinha, mas parou no goleiro.

O Juazeirense se lançou ao ataque e chegou duas vezes com perigo, ambas a partir de bolas aéreas. Clébson mandou cabeceio para fora, e Wendell cabeceou perto do gol. O Cruzeiro continuou se defendendo bem e respondeu com Airton. O atacante, livre, recebeu cruzamento na área, mas finalizou de cabeça para fora.

Continua depois da publicidade

No fim, a Juazeirense conseguiu o precioso gol na base da insistência. Kanu desviou lançamento, Kesley foi à linha de fundo e cruzou para trás, na pequena área, onde estava Thauan, que bateu forte para estufar as redes aos 40 minutos e comemorar efusivamente.

Nos acréscimos, Ramon tocou na saída do goleiro, mas Waquinho salvou em cima da linha. No rebote, o zagueiro do Cruzeiro acerta o travessão. Revoltados, os cruzeirenses foram reclamar com a arbitragem, entendendo que a bola entrou. O árbitro expulsou o técnico Felipe Conceição e o lateral Matheus Pereira. Nos pênaltis, Rodrigo Calaça brilhou e colocou a Juazeirense pela primeira vez nas oitavas da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

JUAZEIRENSE (3) 1 X 0 (2) CRUZEIRO

JUAZEIRENSE – Rodrigo Calaça; Guilherme Lucena, Mineiro (Kanu), Eduardo (Wendell) e Daniel; Waguinho, Sapé (Waldir) e Patrik; Kesley, Clebson (Ian Augusto), Tony Galego (Thauan). Técnico: Carlos Rabello.

CRUZEIRO – Fábio; Cáceres, Wéverton, Ramon e Matheus Pereira (Kaiki); Matheus Neris (Paulo), Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José (Stênio), Airton (Felipe Augusto) e Guilherme Bissoli (Adriano). Técnico: Felipe Conceição.

GOL – Thauan, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Clebson, Eduardo, Ramon, Waldir, Matheus Neris, Stênio, Weverton, Kanu e Patrik

CARTÕES VERMELHOS – Matheus Pereira e Felipe Conceição

LOCAL – Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA)

Ricardo Magatti

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].