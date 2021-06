Conheça os livros publicados no Brasil selecionados para o SDG Book Club

Por Estadão - Estadão 6

Livros como ferramentas para ajudar a mudar o mundo. Pensando nisso, foi criado, em 2019, na Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, o SDG Book Club, um clube de leitura relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU). Com isso, foram selecionadas obras para crianças de 6 a 12 anos, em seis línguas. A iniciativa chegou ao Brasil no ano passado, por iniciativa da Câmara Brasileira do Livro (CBL), Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB) e Leiturinha, e a outros países.

A lista dos 175 livros do Clube de Leitura ODS em Língua Portuguesa, selecionados entre os mais de mil inscritos, acaba de ser publicada no site do projeto e reúne obras de literatura infantil e literatura juvenil publicadas no Brasil que promovem um diálogo com as crianças acerca de temas como erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; igualdade de gênero; água e saneamento; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção sustentáveis; mudanças climáticas; trabalho decente e crescimento econômico, entre outros.

Os livros são organizados dentro de cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e são apresentadas as sinopses deles. Ainda este mês, a lista será publicada no site da ONU. A seleção foi feita por leitores-votantes da FNLIJ.

A Agenda 2030

A Agenda 2030 é um plano de ação, endossado por quase 200 países, para erradicar a pobreza e promover a vida digna a todos. Esse plano conta com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas e orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro, segundo sua descrição. A ideia da ONU, com isso, é “alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável e transformar o mundo para melhor até 2030”.

Maria Fernanda Rodrigues

Estadao Conteudo

