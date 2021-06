LeBron James diz que está focado para sua 'vingança' na próxima temporada da NBA

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O astro LeBron James, do Los Angeles Lakers, disse que está focado para a sua vingança na próxima temporada da NBA. O camisa 23 da franquia da Califórnia deu pistas de como será a sua pré-temporada ao postar um trecho do filme Gladiador, lançado em 2000, em suas redes sociais.

Continua depois da publicidade

Em sua conta oficial do Instagram, LeBron utilizou um trecho do filme, dirigido por Ridley Scott, em que o personagem Maximus, interpretado por Russell Crowe, diz que se vingará pela morte de seu filho e sua esposa assassinados pelo exército do imperador Cômodo, papel de Joaquin Phoenix. Na legenda, o astro afirmou que “promete que também se vingará” e que “podem contar com ele quem quiser” para buscar mais um título para os Lakers na temporada 2021-2022.

A vingança de LeBron virá após o ala e os Lakers serem eliminados pelo Phoenix Suns pelo placar de 4 a 2 nos playoffs, sendo a primeira vez em sua carreira que o astro da NBA não avança pela primeira rodada da pós-temporada. A equipe de Los Angeles, que conquistou o 17.º título de sua história na temporada 2019-2020, se classificou na sétima colocação após sofrer com as perdas de LeBron James e Anthony Davis por lesão e derrotando o Golden State Warriors no “play-in”.

Advertisement

Após a derrota no sexto jogo da série contra os Suns, LeBron disse que o motivo da eliminação dos Lakers na pós-temporada veio por conta de um intervalo de 72 dias entre a bolha da NBA e o primeiro jogo da temporada regular atual, afirmando que essa temporada foi muito desgastante mesmo após a lesão em seu tornozelo.

Continua depois da publicidade

“Eu acho que o desgaste tem sido muito grande desde o momento em que entramos na bolha até agora. Estou cansado mentalmente, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Cada time tem que lidar com isso, obviamente. Mas com nós (Lakers) e o Miami Heat indo para o mais longe possível na bolha e, em seguida, voltando em curto prazo para esta temporada, foi muito desgastante”, afirmou.

LeBron disputou a sua 18.ª temporada na NBA desde que foi escolhido na primeira posição pelo Cleveland Cavaliers no Draft de 2003 e seu terceiro ano nos Lakers desde que assinou um contrato máximo por quatro anos em julho de 2018. Em 45 partidas disputadas em quadra, teve médias de 25 pontos, 7,7 rebotes e 7,8 assistências em 33,4 minutos.

Ao longo de sua carreira, o camisa 23 soma quatro títulos da NBA, quatro prêmios de MVP (melhor jogador) da temporada e das finais da NBA, 17 seleções para o All Star Game e o prêmio de “Rookie of the Year” (Calouro do Ano) da temporada 2003-2004.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].