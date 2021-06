Bolsas de NY fecham sem sinal único com realização de lucros

Por Estadão - Estadão 11

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, certa realização de lucros em alguns setores após ganhos recentes. Em dia sem divulgação de indicadores relevantes da economia dos Estados Unidos, o mercado operou em compasso de espera pela inflação ao consumidor americano, que será divulgada nesta quinta-feira e pode impactar o rumo da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O Dow Jones caiu 0,36%, a 34.630,24 pontos, o S&P 500 recuou 0,08%, a 4.226,52 pontos e o Nasdaq subiu 0,49%, a 13.881,72 pontos.

Ações de ‘big techs’ como Facebook (+1,89%) e Microsoft (+1,20%) ajudaram a impulsionar o Nasdaq, mas o destaque no índice acionário nesta segunda foi o salto de 38,34% nos papéis da farmacêutica Biogen. A disparada ocorreu após a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês), equivalente à Anvisa nos EUA, aprovar o uso de um medicamento experimental da companhia para o tratamento de Alzheimer. Conhecida como aducanumab, a droga só pode ser usada nas fases iniciais da doença.

Em novembro do ano passado, uma reportagem do Broadcast mostrou que o remédio da Biogen contra o Alzheimer pode chegar ao Brasil em meados de 2022. Em entrevista à repórter especial Célia Froufe, o executivo escocês Fraser Hall, que está no comando da multinacional na América Latina, disse que tem o objetivo de facilitar o acesso de países da região aos medicamentos da companhia.

“Depois de ver os mercados dos EUA fecharem em alta na semana passada, estamos vendo alguns sinais modestos de realização de lucros”, afirma o analista-chefe de mercados da CMC Markets, Michael Hewson. No fechamento de sexta-feira, 4, o S&P 500 havia ficado perto de renovar a máxima histórica.

Único indicador dos EUA divulgado nesta segunda-feira e sem impacto nos mercados, o crédito ao consumidor americano aumentou US$ 18,6 bilhões em abril, segundo dados do Federal Reserve, mas ficou abaixo do esperado por analistas.

Com a continuidade de movimentos especulativos capitaneados por usuários da rede social Reddit, a ação da AMC disparou 14,80% nesta segunda. No começo do ano, o papel da rede de cinemas já havia sido alvo de especulação de investidores de varejo, ao lado da GameStop. Na sexta-feira, a AMC chegou a despencar 13% e teve as negociações temporariamente paralisadas, após anunciar uma venda de ações.

Os papéis da Moderna saltaram 6,55% após a farmacêutica informar que submeteu um pedido ao órgão regulador de medicamentos da União Europeia para autorização condicional do uso de sua vacina contra a covid-19 em adolescentes.

A ação da Alphabet, controladora do Google, por sua vez, registrou ganho de 0,26% nesta segunda, após a empresa firmar um acordo com reguladores da França para pagar 220 milhões de euros à justiça em um caso antitruste. As autoridades alegaram que o Google abusou de seu papel de liderança no setor de publicidade digital.

