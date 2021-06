Casas Bahia lança campanha com Gil do Vigor e Lucas Penteado

Por Estadão - Estadão 6

A Casas Bahia lançou nesta semana uma campanha com os ex-participantes do BBB 21 Gil do Vigor e Lucas Penteado em homenagem ao mês do Orgulho LGBTQIA+. O filme da ação, assinado pela agência VMLY&R e com produção da Cine, estreou no intervalo do programa Fantástico, da TV Globo.

A trilha sonora traz a música Flutua, de Jhonny Hooker.

Sob o conceito “Se você pensa que armário é só para guardar coisas e não sentimentos, você não está sozinho”, a campanha se passa em um galpão com diversos armários.

Frases reais, retiradas das redes sociais na semana passada, são projetadas nos móveis, de onde saem casais.

Existe também o armário, que não abre a porta e de onde não sai ninguém. E para esse, a mensagem é com um “Tudo bem, tudo tem seu tempo”.

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

