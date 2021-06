Biden rejeita oferta de republicanos para infraestrutura; negociações seguem

Por Estadão - Estadão 2

A Casa Branca informou nesta sexta-feira, 4, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, rejeitou uma oferta do Partido Republicano para o pacote de investimentos em infraestrutura. Em comunicado, a porta-voz Jen Psaki disse que as negociações continuarão na próxima semana.

Hoje Biden se reuniu com a senadora de oposição Shelley Moore Capito para tratar da proposta dos republicanos. “O presidente agradeceu o esforço e a boa vontade dela, mas também indicou que a oferta atual não atende aos seus objetivos de fazer crescer a economia, enfrentar a crise climática e criar novos empregos”, diz o comunicado do governo americano.

Na semana passada, um grupo de senadores do Partido Republicano divulgou um plano de gastos em infraestrutura de US$ 928 bilhões. No entanto, apenas cerca de US$ 257 bilhões do montante estava acima dos gastos federais já projetados. Durante o encontro de hoje, segundo a Casa Branca, a senadora propôs elevar em US$ 50 bilhões, para US$ 307 bilhões, esse valor, o que foi rejeitado por Biden.

Ontem, o democrata sinalizou que pode reduzir sua proposta de gastos em infraestrutura de US$ 1,7 trilhão para US$ 1 trilhão, mas manteve a ideia de elevar o imposto corporativo para financiar o pacote, medida que os republicanos rechaçam.

Iander Porcella

Estadao Conteudo

