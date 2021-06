Espanha e Portugal empatam sem gols em amistoso preparatório para a Eurocopa

Por Estadão - Estadão 2

Espanha e Portugal empataram, por 0 a 0, nesta sexta-feira, em Madri, em amistoso preparatório para a disputa da Eurocopa. As duas seleções procuraram bastante o ataque, mas pecaram nas finalizações. Os espanhóis voltam a jogar na segunda-feira, diante da Lituânia, enquanto portugueses vão encarar Israel na terça-feira.

Após a execução dos hinos nacionais, os jogadores das duas seleções exibiram camisas de incentivo à candidatura conjunta dos dois países para a Copa do Mundo de 2030. Nas tribunas, autoridades espanholas e portuguesas usaram cachecóis com as bandeiras dos países.

O jogo foi bem disputado, com os times com formação ofensiva. O técnico espanhol Luis Enrique apostou em Sarabia, Ferrán Torres e Morata, enquanto Fernando Santos escalou Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e João Félix.

A Espanha teve mais o domínio da bola e criou as melhores oportunidades. Portugal, mais uma vez, dependeu da explosão de Cristiano Ronaldo, que criou pelo menos três boas oportunidades.

As duas equipes tentaram o gol da vitória até o final. Morata acertou o travessão de Rui Patrício, aoos 45 minutos, e Bruno Fernandes, que iniciou a partida no banco de reservas, forçou Simón a fazer boa defesa aos 47.

Na Eurocopa, Espanha está no Grupo E e faz sua estreia dia 14, contra a Suécia. Polônia e Eslováquia são os outros adversários. Já Portugal, que enfrenta a Hungria no dia 15, está na chave F, ainda com Alemanha e França.

