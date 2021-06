Nova música de Iza, 'Gueto' ganha clipe exaltando a cultura da periferia

Por Estadão - Estadão 8

A nova música da cantora Iza, Gueto, lançada na noite desta quinta-feira, 3, ganhou um clipe cheio de cores, referências e exaltando a cultura da periferia. A letra retrata o orgulho que a artista tem de suas raízes, trajeto e história, e o diretor do clipe, Felipe Sassi, apresenta isso no vídeo.

Nascida na zona norte do Rio de Janeiro, Iza mostra estar no comando de sua jornada, como diz o verso: “de Olaria até a Colômbia, eu sei pra onde eu vou”.

Com referências à cultura do subúrbio, como o sacolé, o futebol na rua pintada, o frango assado na porta da padaria, o banho de mangueira, as escolas de samba – paixão declarada da cantora – e até a mãe da cantora subindo as escadas da Basílica de Nossa Sra. da Penha, na capital carioca, o clipe traz uma linda composição e abre muito bem a nova era de Iza.

Assista aqui

Gueto é o início do segundo álbum de estúdio da cantora, que ainda não tem data confirmada e está em finalização. Na própria letra da música, Iza afirma que é só o começo. “Então, olha pro alto onde a gente chegou, eu sou da zona norte, Rio de Janeiro. Então, olha pro alto onde a gente chegou, e eu não vou parar”, canta.

Participações especiais

A música Gueto foi anunciada na quarta-feira, 26, com um vídeo narrado por Zezé Motta e Maju Coutinho, em que a atriz e a jornalista exaltam a cultura da periferia brasileira, dizendo como o gueto é mais que um lugar, um estilo de vida, é cultura, é arte e resistência.

João Paulo dos Santos, especial para o Estadão

