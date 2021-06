Sinusite: tempo frio aumenta o número de casos

Por Estadão - Estadão 8

Algumas doenças surgem com mais facilidade quando o tempo começa a ficar mais frio. Entre os problemas típicos desta época do ano está a sinusite. Esta infecção inflamatória atinge a mucosa do nariz e os seios da face. Com isso, dificulta a comunicação entre essas fossas nasais e as demais cavidades existentes na região.

Em boa parte dos casos, o problema está relacionado com uma crise alérgica ou um resfriado mal curado. Isso porque essas situações favorecem a colonização de germes, obstruindo a respiração correta.

Orientação

Além da narina entupida, os sintomas característicos da sinusite são: corrimento nasal e dor de cabeça. É comum também a manifestação de febre. Em linhas gerais, a pessoa tem a sensação de que a cabeça está pesada. Já as crianças desenvolvem também episódios de tosse.

A presença de dois sintomas destes já pode configurar a sinusite. Mesmo com um diagnóstico simples, é muito importante consultar um médico para a análise correta. Isso porque esses sintomas também são característicos de diversas outras doenças.

Dependendo da análise do médico, é indicada a realização de alguns exames, como raios-X e tomografia computadorizada. Por isso, é muito importante consultar um profissional com o aparecimento dos sintomas, iniciando assim o tratamento mais indicado para o caso.

