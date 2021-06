Em Lima, Colômbia faz 3 a 0 no Peru e volta à briga por vaga na Copa de 2022

Por Estadão - Estadão 1

Depois de duas desastrosas derrotas em novembro do ano passado – 3 a 0 para o Uruguai, em casa, e 6 a 1 para o Equador, em Quito -, a seleção da Colômbia se recuperou nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e voltou à briga pela classificação à competição no Catar ao ganhar do Peru por 3 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Nacional, em Lima.

Agora com sete pontos após cinco rodadas, a Colômbia subiu para a sexta colocação. Tem a mesma pontuação de Uruguai, em quarto lugar, e Paraguai, em quinto, que empataram sem gols, em Montevidéu, e neste momento estão na zona de classificação ao Mundial – os paraguaios disputariam uma repescagem.

Já o Peru segue seu calvário nas Eliminatórias. Com apenas um ponto, viu a Bolívia se desgarrar com a vitória por 3 a 1 sobre a Venezuela e agora é o lanterna com apenas um ponto.

Em campo, a Colômbia foi superior em grande parte do jogo. E isso foi traduzido com gols. No primeiro tempo, aos 39 minutos, o zagueiro Mina (ex-Palmeiras) marcou de cabeça. Na segunda etapa, Uribe, aos três, e Luis Díaz, aos nove, garantiram os três pontos.

Nesta terça-feira, a Colômbia volta a jogar, em casa, na cidade de Barranquilla, contra a Argentina, atual segunda colocada das Eliminatórias. O Peru viaja para enfrentar o Equador, no estádio Casa Blanca, em Quito.

