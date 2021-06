Brasil registra 2.082 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Por Estadão - Estadão 4

O Brasil registrou 2.082 mortes causadas pela covid-19 nesta quinta-feira, 3, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número total de vítimas desde o início da pandemia no País chegou a 469.784.

dias, ficou em 1.862. O número é 5% menor na comparação com o dado de 14 atrás, mas se mantém em um alto patamar, de acordo com especialistas.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.

O consórcio apontou 83.415 novos casos confirmados do novo coronavírus no País, o que fez o total chegar a 16.801.102. A média móvel de novos casos está em 65.713, 1% maior do que há duas semanas. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 15.228.983 pessoas recuperadas da doença e 1.105.101 em acompanhamento médico.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

