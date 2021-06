Parente de Heleno de Freitas, atacante Rafael Moura é novo reforço do Botafogo

Por Estadão - Estadão 8

O Botafogo oficializou nesta quinta-feira a contratação de Rafael Moura, experiente centroavante de 38 anos que estava sem clube. Ele é o quinto reforço anunciado para a sequência na Série B do Campeonato Brasileiro e o nome mais badalado até então.

Rafael Moura está sem jogar desde que deixou o Goiás, no fim de fevereiro, no encerramento do Campeonato Brasileiro. Pelo clube alviverde, ele marcou 24 gols em 68 partidas nas duas últimas temporadas.

O Botafogo vinha buscando um jogador para a posição há algumas semanas e chegou a ter conversas avançadas com Anselmo Ramon, da Chapecoense, mas o jogador acabou permanecendo no clube catarinense. Para a posição, contava apenas com os jovens Rafael Navarro e Matheus Nascimento.

O “He-Man”, apelido de Rafael Moura, tem um título do Brasileirão e uma Copa do Brasil pelo Fluminense, além de nove títulos estaduais. Ele também já vestiu as camisas de Atlético-MG, Vitória, Paysandu, Corinthians, Lorient (França), Athletico-PR, Internacional e Figueirense.

Antes de Rafael Moura, o Botafogo já havia anunciado as chegadas do lateral Daniel Borges e do volante Luís Oyama, ambos ex-Mirassol, do volante Barreto, ex-Ponte Preta, e do meia-atacante Chay. O próximo deve ser o atacante Daniel Gonçalves, que também estava no Mirassol.

PARENTESCO – Heleno de Freitas, um dos grandes ídolos, artilheiros e personagens da história do Botafogo terá um representante em campo em 2021. Nas redes sociais, Rafael Moura revelou parentesco com o craque – o avô materno é primo do ex-jogador.

“Hoje se inicia um novo ciclo! Novamente na cidade maravilhosa e em um clube de muita tradição. O Glorioso!! Botafogo de tantos ídolos e de uma grande história. Uma honra vestir essa camisa de tanta representatividade. Que sua estrela solitária e a minha possam enviar boas energias e proteção para que ao final do ano possamos estar comemorando o nosso objetivo. Que eu seja 1 % do que foi um parente meu Heleno de Freitas!! ????”, escreveu o atacante em seu Instagram.

Aprovado nos exames, Rafael Moura já iniciou os treinamentos no clube para, em breve, poder começar a ser utilizado pelo técnico Marcelo Chamusca nos jogos.

