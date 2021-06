Fed de NY começará a liquidar no dia 7 carteira de ETFs criada na pandemia

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York anunciou nesta quinta-feira, 3, que começará a liquidar sua carteira de fundos de índice de ações (ETFs) em 7 de junho. Na quarta-feira, a autoridade monetária havia informado um plano para se desfazer da linha de crédito corporativo desenvolvida em virtude da crise gerada pela pandemia de covid-19.

Continua depois da publicidade

“As vendas serão graduais e ordenadas e terão como objetivo minimizar o potencial de qualquer impacto adverso no funcionamento do mercado, levando em consideração a liquidez diária e as condições de negociação de ETFs e títulos corporativos”, diz um comunicado da instituição.

A Linha de Crédito Corporativo do Mercado Secundário (SMCCF) do Fed foi anunciada em 23 de março de 2020, auge do impacto da pandemia nos mercados.

Advertisement

O objetivo das compras, que encerraram em 31 de dezembro do ano passado, era apoiar a liquidez do mercado de dívida corporativa por meio da compra de ETFs e títulos corporativos.

Continua depois da publicidade

Iander Porcella

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].