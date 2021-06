Festival de Cannes 2021 anuncia filmes da seleção oficial

Por Estadão - Estadão 6

O Festival de Cannes anunciou, nesta quinta-feira, 3, os filmes que estarão em sua seleção oficial, em julho, e também nas demais mostras. O Marinheiro das Montanhas, novo filme de Karim Aïnouz, terá uma exibição especial.

Sean Penn vai competir com Flag Day. Nanni Moretti, com Tre Piani e Kirill Serebrennikov, com Petrov’s flu. François Ozon vai levar Tout s’est Bien Passé e Asghar Farhadi, A Heros.

Mia Hansen-Love concorre à Palma de Ouro com Bergamn Island, filme produzido pela RT Features, do brasileiro Rodrigo Teixeira.

Benedetta, de Paul Verhoeven, o retrato de uma freira homossexual ambientado no século 15 e baseado em fatos reais, e The French Chronicle, de Wes Anderson, filmado no sudoeste da França e estrelado por Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet e Adrien Brody, já haviam sido anunciados na seleção oficial.

O júri é presidido pelo cineasta Spike Lee.

O Festival de Cannes será realizado entre os dias 6 e 17 de julho, com a presença do público – ele foi cancelado em 2020 e adiado neste ano por causa da pandemia do coronavírus.

Para participar, será necessário apresentar um “passe sanitário” (comprovante de vacinação ou teste PCR negativo).

O festival será aberto com Annette, do francês Leos Carax e estrelado por Adam Driver e Marion Cotillard, que interpretam um casal de estrelas glamouroso cuja vida muda com a chegada de sua primeira filha.

A atriz e diretora norte-americana Jodie Foster receberá a Palma de Ouro honorária do Festival de Cannes, 45 anos depois de ser convidada pela primeira vez ao evento como uma das integrantes do elenco de Taxi Driver.

A homenagem, concedida em edições anteriores a artistas como Woody Allen, Clint Eastwood e Jane Fonda, “celebra a trajetória artística brilhante” de Jodie Foster, “de uma personalidade incomum e com um compromisso discreto, mas firme, com os grandes temas de nossa época”, segundo o comunicado do festival.

Veja abaixo os filmes que vão competir no Festival de Cannes:

* A Feleségem Története (The Story of My Wife), de Ildikó Enyedi (Hungria)

*Benedetta, de Paul Verhoeven (Holanda)

*Bergman Island, de Mia Hansen-Love (França)

*Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi (Japão)

*Flag Day, de Sena Penn (EUA)

*Ha’berech (Ahed’s Knee), de Nadav Lapid (Israel)

*Casablanca Beats, de Nabil Ayouch (Marrocos)

*Hytti Nro 6 (Compartment nº 6), de Juho Kuosmanen (Finlândia)

*The Worst Person in the World, de Joachim Trier (Noruega)

*La Fracture, de Catherine Corsini (França)

*The Restless, de Joachim Lafosse (Bélgica)

*Paris 13th District, de Jacques Audiard (França)

*Lingui, de Mahamat-Saleh Haroun (Chad)

*Memoria, de Apichatpong Weerasethakul (Tailândia)

*Nitram, de Justin Kurzel (Austrália)

*France, de Bruno Dumont (França)

*Petrov’s Flu, de Kirill Serebrennikov (Rússia)

*Red Rocket, de Sean Baker (EUA)

*The French Dispatch, de Wes Anderson (EUA)

*Titane, de Julia Ducournau (França)

*Tre Piani, de Nanni Moretti (Itália)

*Tout s’est Bien Passé, de François Ozon (França)

*A Heros, de Asghar Farhadi (Irã)

Redação O Estado de S. Paulo. Com agências internacionais

