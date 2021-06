Comando da CPI diz em nota que fala de Bolsonaro vem com atraso fatal e doloroso

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O comando da CPI da Covid-19 no Senado afirmou na noite deste quarta-feira, 2, em nota pública, que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em cadeia nacional de rádio e televisão é “consequência do trabalho da comissão e da pressão da sociedade brasileira que ocupou a rua contra o obscurantismo”. A nota diz, no entanto, que a fala de Bolsonaro vem com “um atraso fatal e doloroso”.

Continua depois da publicidade

O comunicado é assinado pelo presidente do colegiado, senador Omaz Aziz (PSD-AM), pelo vice-presidente, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e pelo relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Em apoio à nota, também assinam os seguintes membros da CPI: Otto Alencar (PSD-BA), Humberto Costa (PT-PE) e Eduardo Braga (MDB-AM), titulares, e Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Rogério Carvalho (PT-SE), suplentes.

De acordo com o texto, o Brasil esperava de Bolsonaro o tom em favor das vacinas em 24 de março de 2020, “quando inaugurou-se o negacionismo minimizando a doença, qualificando-a de ‘gripezinha'”. “Um atraso de 432 dias e a morte de quase 470 mil brasileiros, desumano e indefensável. A fala deveria ser materializada na aceitação das vacinas do Butantan e da Pfizer no meio do ano passado, quando o governo deixou de comprar 130 milhões de doses, suficientes para metade da população brasileira”, diz a nota.

Advertisement

Para o comando e os integrantes do colegiado, o pronunciamento do presidente da República, embora sinalize um recuo no negacionismo, vem tarde demais. “Optou-se por desqualificar vacinas, sabotar a ciência, estimular aglomerações, conspirar contra o isolamento e prescrever medicamentos ineficazes para a covid-19”, afirmam. Os senadores encerram o comunicado lamentando as mortes pelo novo covonavírus que poderiam ser evitadas.

Continua depois da publicidade

Mais cedo, em pronunciamento na TV, Bolsonaro disse que todos os que quiserem terão vacinas em 2021 e fez um balanço de seu governo até agora. Durante a fala, foram registrados panelaços em várias cidades.

Daniel Galvão

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].