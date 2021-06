Diniz elogia disposição do Santos, mas adverte para a falta de pontaria do ataque

Por Estadão - Estadão 5

O técnico Fernando Diniz elogiou a disposição do time do Santos na vitória, por 2 a 0, sobre o Cianorte, nesta terça-feira, no interior do Paraná, em duelo válido pela Copa do Brasil, mas advertiu para a falta de pontaria do ataque.

“O time atuou compacto, solidário, junto e fez uma marcação pressão praticamente o tempo todo. Tivemos força para marcar e atacar”, disse o treinador. “Mas conseguimos criar muitas oportunidades, mas falhamos muito nas finalizações. É verdade que o goleiro adversário fez boas defesas, mas estas falas podem fazer falta diante de outro adversário.”

Com a vitória sobre o Cianorte, o Santos quebrou uma sequência de três derrotas consecutivas, com oito ols sofridos. Desta forma, o time vai com mais confiança para o jogo de sábado, na Vila Belmiro,m, diante do Ceará pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, Diniz deverá manter a equipe titular.

“Vamos focar no Ceará, depois de sábado a gente vai ver o time que podemos escalar na terça-feira”, afirmou Diniz, referindo-se ao jogo de volta da Copa do Brasil. O treinador não quis comentar sobre a possibilidade de contratação do meia Paulo Henrique Ganso, que está no Fluminense. “Isto é um assunto interno. O Ganso teve uma boa participação comigo no Fluminense e se ele puder voltar vai ser bom para todo mundo.”

