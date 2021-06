Nise diz que não é papel dela orientar presidente sobre visitas a hospitais

Por Estadão - Estadão 5

Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, Nise Yamaguchi afirmou que as suas posições defendidas não dependem do presidente Jair Bolsonaro. A médica disse nesta terça-feira que não é seu papel aconselhar Bolsonaro, em especial, sobre a visita a hospitais. “Eu não tenho esse grau de influência exceto pelas minhas colocações que são públicas, acadêmicas e baseadas em dados científicos”, afirmou.

Sobre as reuniões interministeriais que participou, em abril de 2020, a médica afirmou que as mortes em decorrência da doença não foram abordadas nos encontros. Nise também descartou ter conversado sobre a necessidade de isolamento social ou a utilização de máscaras pela população. De acordo com Nise, a reunião que participou tratou da importação de equipamento de proteção individual (EPI).

Nise disse que não pretende se vacinar contra a covid-19 por ser portadora de uma doença autoimune que atinge o sistema circulatório e que, por isso, estaria no grupo de pessoas que não podem receber o imunizante. À CPI, a médica disse que já teve a covid-19.

