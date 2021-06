Jazz bate Grizzlies e fica a uma vitória das semifinais do Oeste; Wizards vencem

Por Estadão - Estadão 4

Melhor time da temporada regular, o Utah Jazz venceu o Memphis Grizzlies por 120 a 113, em Memphis, na rodada de segunda-feira dos playoffs da NBA, e ficou a uma vitória de avançar para as semifinais da Conferência Oeste. Derrotada na primeira partida em casa, a franquia de Salt Lake City se recuperou na série melhor de sete e fez 3 a 1.

A vitória do Jazz foi novamente comanda pelo armador Donovan Mitchell, que finalizou a quarta partida do confronto com 30 pontos, oito assistências e dois roubos de bola em 34 minutos. Do lado dos Grizzlies, Ja Morant mais uma vez foi o líder em quadra e terminou o jogo com um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) de 23 pontos e 12 assistências.

A principal diferença da partida foi a eficiência no jogo do Jazz no perímetro. Enquanto os Grizzlies arremessaram para 10 de 35 (28,6% de aproveitamento), o time de Utah converteu 17 de 35 arremessos (48,6%) nesses chutes de três pontos.

A série volta agora para Salt Lake City, que recebe o jogo 5 nesta quarta-feira. O vencedor do duelo terá pela frente nas semifinais do Oeste quem passar de Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks.

NO LESTE – Para se manter vivo na série de primeira rodada, o Washington Wizards venceu o Philadelphia 76ers por 122 a 114, na Capital One Arena, em Washington D.C. O time da capital dos Estados Unidos segue vivo, agora com desvantagem de 3 a 1 no placar geral. O próximo jogo acontecerá nesta quarta-feira, no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia.

O jogo marcou mais um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) para a carreira de Russell Westbrook. Foram 19 pontos, 21 rebotes e 14 assistências para o armador. Bradley Beal foi o cestinha da equipe com 27 pontos. O japonês Rui Hachimura também foi destaque, com 20 pontos e 13 rebotes, e o brasileiro Raulzinho anotou 11 pontos.

Tobias Harris foi o nome dos 76ers em pontuação com 21 marcados, além de 13 rebotes. Ben Simmons teve 13 pontos e 12 rebotes.

Nunca houve uma virada de 3 a 0 para 4 a 3 na história dos playoffs da NBA, mas o fato de o pivô camaronês Joel Embiid sair com lesão no joelho direito no primeiro quarto acende um sinal de alerta. Foram apenas 11 minutos em quadra. Após uma queda sentado, o jogador foi andando para o vestiário e não retornou. Ele anotou oito pontos e seis rebotes.

