Vidigal e Casagrande inauguram Central de Regulação do SAMU na Serra

A Central de Regulação Estadual do SAMU passa a se encontrar no Contorno, na Serra. A inauguração aconteceu nesta quinta-feira (20) com a presença do governador Renato Casagrande e do prefeito Sérgio Vidigal. A mudança da Central para um local mais amplo e estruturado foi necessária para que a organização e a ampliação da capacidade de atendimento do SAMU fosse possível.

Hoje a Central de Regulação de Urgência localizada na Serra conta com uma grande equipe de médicos socorristas, técnicos auxiliares de regulação médica, rádio operadores, equipes de enfermagem e condutores de veículo de emergência trabalhando 24h para atender a população.

Essa estruturação permite que aqueles pacientes acometidos de agravos agudos que ameacem a vida sejam atendidos com qualidade e dentro do tempo adequado visando minimizar sequelas e preservar a vida.

Além disso a ampla Central possui áreas de limpeza de ambulâncias e materiais, refeitório, dormitórios, áreas de estacionamento para ambulâncias e funcionários, área de manutenção dos veículos, além do Núcleo de Educação Permanente responsável pelo treinamento contínuo dos profissionais.

Na ocasião, o prefeito Sérgio Vidigal disse que “a Serra é grata pela forma como o governo olha a cidade”. “Quando está chegando o SAMU, está chegando a esperança. Quero parabenizar os trabalhadores da saúde e estou feliz por eles estarem alocados num espaço digno. E temos sempre que analisar a Serra com prioridade, porque ela está preparada para tudo, para todos os investimentos”, disse.

O prefeito Vidigal lembrou ainda que “não tem plano de saúde melhor do que o SUS”. “Quando sofre um acidente e o SAMU vai buscar, ele não quer saber se tem plano ou não. Ele remove a todos de forma igualitária”, falou.

Casagrande também agradeceu à parceria com a prefeitura: “Estamos, da Serra, regulando todo o SAMU no Espírito Santo. A base é extraordinária, as condições de trabalho são boas. Estamos felizes, porque o que queremos hoje e sempre é salvar vidas. E o SAMU salva vidas”.

