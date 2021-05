Vereador cachoeirense, Silvinho Coelho, tem melhora e pode sair da intubação nesta segunda (24)

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 178

Lutando contra a Covid-19 há 22 dias, o vereador de Cachoeiro de Itapemirim, Silvinho Coelho (Republicanos), apresentou uma melhora significativa em seu quadro de saúde neste domingo (22), após ser intubado na UTI do Hospital Evangélico (HECI).

De acordo com informações de um familiar, o vereador deu entrada neste sábado na UTI necessitando de 100% de oxigênio do aparelho respirador, mas que na manhã de hoje, essa porcentagem já tinha caído para 40% e agora na tarde estava em 30%.

O familiar disse que amanhã ele será retirado do sedativo e de acordo com a sua situação de saúde, poderá sair da intubação 100%, ficando em observação pelos médicos do hospital.

Durante esta semana, Silvinho deu entrada no Pronto Atendimento da prefeitura, o Paulo Pereira Gomes, e depois foi transferido para o Hospital do Aquidaban. Após ter quadro de saúde estável, ele foi liberado. No entanto, vereador teve uma piora e precisou ser levado à UTI do HECI.

