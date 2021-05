Velório de jovem de 21 anos vítima de parada cardíaca comove Venda Nova do Imigrante

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 143

Sob muita comoção, venda-novenses se despedem, nesta terça-feira (25), da jovem Letícia Caliman Baptisti, 20 anos, que faleceu ontem, em casa, após uma parada cardíaca. O corpo da jovem está sendo velado na capela do Cemitério Padre Emílio, em Venda Nova, onde também será sepultado na tarde de hoje.

Letícia foi candidata a vereadora nas eleições do ano passado pelo Partido Verde e obteve 85 votos. A jovem estava em sua residência no bairro Vila Bethanea quando passou mal e foi socorrida para o Hospital Padre Máximo, onde morreu.

Ela estava cursando Arquitetura pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Colatina, mas devido à pandemia, passou a estudar em casa. Em nota, o deputado federal Evair de Melo, que também é de Venda Nova do Imigrante, lamentou a morte da sobrinha.

“Com muita tristeza hoje nos despedimos da nossa querida sobrinha Letícia Caliman. Vítima de uma parada cardíaca irreversível. Uma filha para mim e a Lícia e com certeza verdadeira irmã da Sarah e Arthur. Sempre foi um orgulho para nós. Meiga, quietinha, atenta, super carinhosa, ao mesmo tempo decidida e guerreira. Sonho de ser arquiteta. Nos surpreendeu nas últimas eleições quando por conta própria aceitou ser candidata a vereadora em Venda Nova dizendo que queria aprender de política e aceitaria o desafio. A gente nunca está preparado. Passou as últimas horas com a gente com o sorriso de sempre. Tenho certeza que seu lugarzinho está guardado no céu. Vai deixar um vazio enorme que preencheremos com a fé e amor eterno por ti. Vamos cuidar da Elan e da Liliam com muito amor e carinho. Vai com Deus meu amor de sobrinha que de tão bela nos deixava cega, assim eu brincava com ela. Você sempre será “meu pedaço de gente”!”, publicou o deputado no Instagram.

