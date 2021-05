Turismo no Caparaó: União entre municípios e empresários para alcançar mais turistas e investimentos

Por Redação - Redação 21

Em tempos de pandemia, os gestores públicos e empreendedores privados estão aproveitando para estruturar e planejar ações para o pós-pandemia. Essa é a afirmação da Secretária de Cultura, Esporte e Turismo de Dores do Rio Preto, Josi Gomes e do empreendedor Joseph Medeiros, entrevistados desta quarta-feira (05) do programa Aqui nas Cidades. Nesse planejamento está inclusa a ideia de unificar em um único roteiro os atrativos de todas as cidades da região, com o objetivo principal de potencializar o turismo.

Segundo a secretária Josi Gomes, a ajuda do Consórcio do Caparaó para essa união e desenvolvimento de um único roteiro turístico, é uma solução possível com a eleição do prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José, conhecido como Ninho, para presidente do Consórcio.

“A nossa região é belíssima e que precisa ser trabalhada e o Ninho tem esse comprometimento, assim como ele tem com Dores do Rio Preto ele terá com todas as cidades da Região do Caparaó. Precisamos usar o Consórcio do Caparaó para unir todos os atrativos e empreendedores para ter essa ligação” explicou Josi Gomes.

Criar uma grande rota turística, em torno do Parque Nacional do Caparaó pode ser o primeiro degrau para a região se tornar um dos principais destinos para turistas de todo o país e do mundo. Para isso acontecer é necessário “fazer o dever de casa”, segundo o proprietário de pousada Joseph Monteiro. De acordo com ele, a ideia é bem aceita entre os donos de empreendimentos da região do Caparaó, utilizando da troca de ideias e alternativas sustentáveis para atrair cada dia mais pessoas.

“Temos feito muitas parcerias, e os grupos de WhatsApp da Serra do Caparaó estão bombando, porque cada um tem uma ideia diferente. São ideias sadias, que vão fazer o turismo alavancar ainda mais na região. Podem ter certeza que a região será um dos pontos chave no estado do Espírito Santo, quiçá, nacional, do turismo de montanhas, de cafés especiais e até do próprio clicloturismo, muito forte na região. Essa coisa da interconexão dos empreendimentos, dos prefeitos e do secretariado é fundamental. A Josi já deu o pontapé inicial com catálogo de Dores do Rio Preto, o Ninho, disse que tem a intensão de levar esse catálogo para todos os municípios do Circuito do Caparaó, e essa conversa dos empreendedores e do poder público tem que acontecer para ontem”, disse o empreendedor Joseph Monteiro.

Acompanhe a entrevista completa:

