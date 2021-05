Três pessoas ficam feridas após veículo cair em ribanceira na ES 165 em Conceição do Castelo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 45

Ocupantes de um automóvel precisaram ser socorridos e levados para um hospital depois de sofrerem um acidente na ES 165, em Conceição do Castelo, na noite desta quarta-feira (5).

Eles estavam em um veículo que despencou de uma ribanceira às margens da rodovia, após o condutor perder o controle da direção. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate, o acidente aconteceu por volta das 21h40.

Uma das vítimas foi lançada para fora do carro e seu estado era o mais grave, outra conseguiu sair do veículo com ferimentos leves, e o motorista, que sofreu um corte superficial na cabeça, aguardou o socorro dentro do automóvel.

Todos foram levados para o Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante. A ocorrência contou, ainda, com apoio de policiais militares e da equipe do Samu.

