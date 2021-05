Traficante que matou homem por dívida de drogas em Mimoso do Sul é preso em Cachoeiro

Por Redação - Redação 77

Um homem de 31 anos foi detido, na última quinta-feira (13), em cumprimento ao mandado de prisão temporária por homicídio. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim. Nada de ilícito foi encontrado com o detido.

Segundo o titular da DP de Mimoso do Sul, delegado Rômulo Carvalho Neto, o detido é investigado como autor do homicídio de um homem de 33 anos. O crime aconteceu no dia 04 de abril, no bairro Santa Izabel, no município.

“No dia do crime, o suspeito procurou pela vítima em uma casa vizinha, alegando que já havia sido preso com a vítima e estava atrás dele para conversar. A vizinha teria deixado o suspeito passar por sua garagem até a lavoura onde se encontrava a vítima, acreditando que era um conhecido. A vítima foi assassinada a tiros e o suspeito conseguiu fugir da ação dos policiais militares”, disse o delegado.

Ainda segundo o delegado, o homicídio está relacionado ao tráfico de drogas. “A princípio, a linha de investigação demonstra que a vítima estaria devendo traficantes locais”, contou Rômulo Carvalho Neto.

As investigações continuam com o intuito de identificar quem seria o mandante do crime. “Reforçamos também a importância da participação da comunidade local, sobretudo com o fornecimento de informações e denúncias anônimas, por meio do Disque-Denúncia 181. Todas as informações serão colhidas e analisadas”, garantiu o delegado.

