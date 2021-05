Testagem de trabalhadores do comércio continua na próxima semana em Cachoeiro

Por Redação - Redação 27

Na primeira semana da ação de testagem de trabalhadores do comércio de Cachoeiro para Covid-19, 205 testes rápidos foram realizados, com 8 resultados positivos. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizou os testes na segunda (3), na terça (4) e na sexta-feira (7), no pátio do Museu de Ciência e Tecnologia, a partir de agendamento feito pela equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec).

Os trabalhadores que testaram positivo foram encaminhados para avaliação clínica no Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, referência para casos de Covid-19, e orientados a cumprir isolamento social, por 14 dias, sob monitoramento da Semus.

A secretaria também testou 14 familiares que moram com esses trabalhadores e todos os resultados foram negativos. Eles foram orientados sobre as medidas a serem adotadas para evitar o contágio em casa durante o período de isolamento dos comerciários.

A testagem terá continuidade na próxima semana, na segunda (10), na terça (11) e na quinta-feira (13), no mesmo local. A expectativa da Semdec, que tem ido aos estabelecimentos comerciais para cadastrar os funcionários interessados em fazer o teste, é de aumento da procura pelo serviço. Os comerciários também podem fazer o cadastro por meio do telefone (28) 3155- 5223.

Resultado em 15 minutos

Estão sendo usados, na ação, testes rápidos de captura de antígeno (TRAg), que apresentam resultado em cerca de 15 minutos e têm precisão de mais de 90%. O objetivo da Prefeitura de Cachoeiro é de ampliar o acesso gratuito aos testes de Covid-19, o que ajuda no mapeamento da doença e possibilita a interrupção da cadeia de transmissão do vírus, a partir do isolamento domiciliar de quem testa positivo.

