SUSTENTABILIDADE CAPIXABA | Pesquisadora que estuda enchentes na Amazônia falará sobre importância de monitoramento hidrológico

Os rios da bacia amazônica passam pela segunda maior cheia da história. Em Parintins, o nível do Rio Amazonas já ultrapassou a marca histórica de 9,38 metros, registrada em junho de 2009. Já o Rio Negro atingiu, no último dia (17), a marca de 29,72 metros de profundidade próximo à Manaus, onde a cota de inundação severa, de 29 metros, foi superada no dia 30 de abril.

A cota de inundação severa é a maior dentre as quatro marcas de monitoramento estabelecidas pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), superior à cota de inundação, que é definida em função do nível a partir do qual a cheia de um rio começa a causar os primeiros danos ou contratempos.

E uma das responsáveis por esse monitoramento é Luna Gripp Simões Alves. Ela é pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), e atua na Gerência de Hidrologia e Gestão Territorial da Superintendência de Manaus como responsável pelo Sistema de Alerta Hidrológico do Amazonas e pelo Sistema de Alerta Hidrológico do rio Branco.

Todos os dias ela recebe os dados das estações de medição da Amazônia e prepara boletins semanais sobre as chuvas e os rios. O trabalho dela tem impacto direto na vida das populações ribeirinhas. Quando há risco de enchentes, os moradores são previamente avisados e têm tempo de retirar o que precisam das casas, utilizar madeira para erguer as residências e também podem receber o auxílio-aluguel, caso seja necessário.

Para falar de todo esse processo e também mostrar a importância do monitoramento hidrológico, Luna Gripp Simões Alves dará uma palestra no 1º Seminário Sustentabilidade Capixaba. O evento acontece nos dias 1º e 2 de junho e busca apoiar e divulgar iniciativas que visam à recuperação, preservação e uso responsável dos recursos naturais no Espírito Santo. No final do seminário, será emitido certificado de participação com carga horária de 12 horas.

Sobre Luna Gripp

É doutora em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), na área de Recursos Hídricos e Naturais (2018). Possui Mestrado em Saneamento Ambiental, pelo Departamento de Engenharia Civil – UFV (2012) e graduação em Engenharia Ambiental pela mesma universidade. Atuou como professora substituta no Departamento de Engenharia Agrícola da UFV por dois anos (2013 – 2014). Em 2020, foi condecorada com a Medalha Amigo da Marinha pelo Comando do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil.

