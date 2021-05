Sustentabilidade Capixaba | A urbanização e os impactos na Mata Atlântica

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 15

As áreas mais densamente povoadas do Brasil estão na Mata Atlântica. Praticamente todo litoral brasileiro e parte do interior do país é tomado por esse bioma florestal. Esses mesmos espaços concentram, hoje, 70% da população do país. Desses, 90% estão em zonas urbanas.

“Esses poucos números já nos mostram onde estão concentrados grandes problemas habitacionais e os espaços mais conflituosos em termos de especulação imobiliária. Após séculos de crescimento urbano e diversos ciclos de supressão de Mata Atlântica, a proximidade de áreas urbanas é uma das principais variáveis relacionadas ao impacto humano que pode ser mensurado nos pouco mais de 12% de remanescentes florestais que ainda nos restam no bioma”, explicou, em um artigo, Mario Mantovani, geógrafo e diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica.

Mario Mantovani falará sobre Gestão ambiental local, patrimônio natural e Mata Atlântica durante o Seminário Sustentabilidade Capixaba, que acontecerá nos dias 1º e 2, na Casa da Prata, em Guaçuí, no Caparaó. O evento, que será ministrado de forma on-line, busca apoiar e divulgar iniciativas que visam à recuperação, preservação e uso responsável dos recursos naturais no Espírito Santo. No final das palestras, será emitido certificado de participação com carga horária de 12 horas.

Sobre Mario Mantovani

Mario Mantovani é geógrafo, especialista em recursos hídricos e ambientalista, um amante da natureza que trabalha em prol do meio ambiente há quase 40 anos. Na Fundação SOS Mata Atlântica desde 1991, coordenou a maior campanha de mobilização em prol da despoluição do Rio Tietê e posteriormente o Núcleo União Pró Tietê. É responsável pela criação da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente e pela implementação de Consórcios Intermunicipais de Meio Ambiente. Desenvolveu vários projetos e campanhas e atualmente é Diretor de Políticas Públicas, atuando em prol do fortalecimento da Frente Parlamentar Ambientalista e das Frentes Parlamentares Estaduais da Mata Atlântica e fomento aos Planos Municipais da Mata Atlântica.

