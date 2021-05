Suspeito de matar adolescente de 14 anos e sua mãe é detido em Anchieta

Por Redação - Redação 16

Um homem de 27 anos, investigado em um duplo homicídio em Anchieta, foi detido em cumprimento ao mandado de prisão, nessa quarta-feira (12), em uma casa na Praia de Ubu, em Anchieta. O adolescente de 14 anos, alvo dos suspeitos, e a sua mãe de 43 anos foram mortos na madrugada do dia 20 de abril, no bairro Nova Jerusalém, também no município.

A prisão aconteceu durante a Operação Estado Presente, após um cerco realizado por policiais civis da 10ª Delegacia Regional (DR) de Anchieta e policiais militares da Força Tática.

Segundo a delegada Maria da Glória Pessotti, chefe da 10ª DR de Anchieta, os corpos das vítimas foram encontrados onde residiam abraçados embaixo da cama. “Na ocasião, os criminosos arrombaram a porta da residência e executaram mãe e filho. A mãe foi atingida por sete disparos, sendo quatro deles na perna esquerda, os demais nas nádegas, na região pélvica, e outro na cabeça. O filho foi atingido por um único disparo de arma de fogo em sua nuca”, detalhou.

As investigações apontaram que o crime foi motivado pela disputa de traficantes da região. “O adolescente também tinha envolvimento com o tráfico de drogas e roubos. Durante as investigações, foi possível identificar que o homem de 27 anos era um dos autores do crime, razão pela qual representei pela prisão cautelar do suspeito”, disse a delegada.

Nessa terça-feira (11), equipes das Polícias Civil e Militar realizaram buscas nas residências dos investigados, sem sucesso. “A equipe cumpriu mandados de buscas nas residências do principal suspeito de 27 anos. Ele não foi encontrado em sua residência e quando soube da ação da Polícia procurou o imóvel na Praia de Ubu para se esconder. Possivelmente, iria fugir nesta quinta-feira (13)”, relatou Maria da Glória Pessotti.

O suspeito ainda será ouvido no inquérito policial do duplo homicídio. Segundo a delegada, ele já respondeu a processos por prática de crime de homicídio nas cidades de Iconha e Anchieta, além de estar sob investigação em outros crimes de homicídio e tráfico de drogas nas cidades de Anchieta e Guarapari.

As investigações continuam. O suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde permanece à disposição da Justiça e da autoridade policial.

Operação Estado Presente

Policiais militares e civis realizaram, nessa quarta-feira (12), mais uma fase da Operação Estado Presente, desta vez na região sul do Estado. As ações ocorreram nos municípios de Guaçuí, Cachoeiro de Itapemirim, na região litorânea de Itapemirim e em Anchieta.

As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão, de prisão, realizam pontos base, pontos de bloqueio, abordagens e a verificação de registros do Disque-Denúncia 181.

“Conseguimos retirar armas de fogo, homicida e outros criminosos de circulação. Esse é o objetivo da Operação Estado Presente e também do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que no seu eixo policial faz o monitoramento constante da criminalidade. Esperamos aumentar ainda mais essa sensação de segurança das pessoas que residem nessa área e empenho não vai faltar desses excelentes policiais que ali atuam”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

A operação já aconteceu nas regiões sul, norte, noroeste e na Grande Vitória e tem como objetivo aumentar a ostensividade e visibilidade policial, com o intuito de auxiliar na redução e controle dos principais indicadores criminais.

