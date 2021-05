Subestação Safra vai beneficiar mais de 350 mil habitantes no Sul do Espírito Santo

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 17

O diretor da EDP no Espírito Santo, Fernando Saliba, foi o entrevistado do programa SobreTudo desta segunda-feira (24), e explicou como funcionará a nova Subestação Safra, que está em fase de construção, e vai beneficiar mais de 350 mil habitantes dos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivácqua, São José do Calçado, Jerônimo Monteiro, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Guaçuí e Alegre.

“Essa obra tem dois pontos importantes: primeiro ela tem o aspecto regional, pois vem suportar uma malha que já tem várias subestações conectadas, sendo mais um ponto de reforço. Ou seja, se tiver contingência em algum outro ponto, ela suporta e mantém a energia para várias cidades já conectadas dentro dessa malha. O segundo ponto, é o local, que vai ter um atendimento local, que vai permitir o crescimento ainda mais sustentável daquela região”, explica.

Segundo Fernando, a Subestação vai gerar 300 postos de trabalho. “Neste período de pandemia, investimentos são sempre bem-vindos, e nessa fase da obra, estamos gerando cerca de 300 empregos diretos. Esses empregos já estão acontecendo, as empresas que estão trabalhando no local já estão recrutando e muitos já estão trabalhando na obra, que já está em curso, e a nossa expectativa é que no início do segundo semestre essa obra esteja pronta para inaugurar. É um investimento que a EDP está fazendo na ordem de R$ 38 milhões”, continua.

Assista a entrevista completa!

