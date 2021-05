SobreTudo desta segunda (10) terá bate-papo sobre livros, casamento e planejamento

Por Redação - Redação 17

No programa SobreTudo desta segunda-feira (10), as jornalistas Alissandra Mendes e Fernanda Zandonadi vão conversar com Domênica Ferreira Nascimento, de Goiás, que recentemente realizou o sonho de se casar no Espírito Santo. Ela e o marido, João Batista Marchetti Araújo, se casaram em um dos principais monumentos do Sul do Estado: o Frade e a Freira.

E na estreia do quadro Casar, a cerimonialista Giovana Petri fala sobre a retomada das agendas de casamento para o pós-pandemia, e quais os planejamentos já podem começar a sair do papel.

As jornalistas também vão conversar com o jornalista e escritor cachoeirense Rômulo Felippe, autor de três livros publicados: “Monge Guerreiro”, uma fantasia medieval publicada em português, inglês e italiano; “Reino dos Morcegos” uma fantasia juvenil; e o romance “O Farol e a Tempestade.

No dia 12 de abril, Rômulo foi eleito membro da Academia Espírito-Santense de Letras (AEL). Ele ocupa a cadeira 9, que pertencia ao poeta Sérgio Blank, que foi encontrado morto em sua residência no ano passado

O programa é exibido ao vivo, a partir das 14h, nos canais do Aqui Notícias: aquinoticias.com, Facebook e Youtube.

