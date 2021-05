SobreTudo: Cardiologista e intensivista alerta sobre os casos de Covid entre os mais jovens

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 16

No programa SobreTudo desta quarta-feira (5), o cardiologista e intensivista, Wilson da Silva Gonçalves Junior, falou sobre o aumento nos casos de Covid entre os pacientes mais jovens. De acordo com último Boletim do Observatório da Fiocruz, entre março e janeiro deste ano, o número de óbitos subiu 353% entre pessoas de 30 e 39 anos, e 419% na faixa etária dos 40 a 49 anos.

“Todo esse evento que estamos vendo é ditatorial, não dá para culpar um fator por isso. Aparentemente, temos um comportamento pior de cepas novas do vírus, mas isso não consegue ser ainda uma notícia com 100% de certeza e embasamento. Vemos uma mudança de padrão importante nas internações. Mas, tantos pacientes graves internados no CTI quanto enfermarias, de pacientes mais jovens e às vezes sem comorbidades, ainda sim, estamos vendo as comorbidades sendo determinantes nesses casos”, explica o médico.

O cardiologista também falou sobre o tratamento. “Corticoides só funcionam em pacientes internados em uso de oxigênio. É loucura de quem está indo na farmácia comprar e tomando em casa com sintomas fracos. Não tem comprovação nenhuma que funciona e a pessoa ainda está sujeita a ter a chance de eliminar o vírus pelo próprio organismo. A pessoa aumenta o tempo que o vírus está circulando. Não sabemos se isso tem impacto clínico ou não, pois ainda não temos dados definitivos. Mas sabemos que o corticoide fora da medicação aumenta o tempo do vírus. Não tomem corticoide advertidamente”, continua.

