SobreTudo: Cafés do Espírito Santo conquistam selo de Indicação Geográfica

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 7

O programa SobreTudo desta segunda-feira (24), celebrou o Dia Nacional do Café e abordou as recentes conquistas dos produtores do Espírito Santo: o selo de Indicação Geográfica do Café do Caparaó, Café das Montanhas e Conilon ES.

O diretor presidente do Instituto de Inovação e Tecnologias Sustentáveis (Inovates), Anselmo Buss Junior, ressaltou a importância da conquista não só para os produtores do Espírito Santo como também os consumidores.

“Esse é um tema novo no Brasil, que começou a proteger a Identificação Geográfica por meio de lei desde 1996. Nossa primeira Indicação Geográfica é de 2002. Somos hoje, 80 no Brasil. Essa ferramenta é importante para que possamos proteger os produtores, que lutam para fazer um produto de qualidade, proteger os consumidores, que buscam produtos com essas características, autêntico e daquela determinada região”, explica.

No caso dos cafés, o Espírito Santo, são três reconhecimentos. “Por ter feito uma legislação mais recente, o Brasil fez uma legislação para proteger produtos não agrícolas. Por exemplo, a União Europeia está protegendo uns produtos não agrícolas, como o artesanato. Olhando para essa tendência, o Brasil fez uma legislação preparada para isso, e podem ser protegidos produtos agrícolas e não agrícolas, como: artesanatos, produtos industriais e até serviço. No Espírito Santo, nossa primeira Indicação Geográfica foram as paneleiras de Goiabeiras, e o segundo foi o mármore de Cachoeiro de Itapemirim”, continua.

Assista a entrevista completa!

