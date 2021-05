SobreTudo: Banda D14 comemora 24 anos de carreira com primeira live

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 41

O programa SobreTudo desta sexta-feira (7), recebeu os vocalistas Netinha e Vitor, mãe e filho, da banda D14, que completa neste sábado (8), 24 anos de carreira. No bate-papo, a cantora contou como conciliou a maternidade com a música.

“Quando começamos, o Vitor tinha um aninho, e foi muito difícil no início. Como as pessoas estavam nos contratando para shows, eu pensei que valia a pena fazer um sacrifício. Às vezes deixávamos com minha mãe. Nós quase não tínhamos tempo. Naquela época, nós tocávamos demais, com a agenda muito lotada. Tenho Vitor e a Mariana, que é mais velha, e muitas vezes fique em falta com eles”, relembra Netinha.

Os músicos também falaram sobre a expectativa para a primeira live da banda, que será realizada neste sábado, a partir das 19h, com transmissão pelas redes sociais.

Assista entrevista completa!

