Sequência de acidentes deixa morto e feridos em Cachoeiro de Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 3157

A noite desta sexta-feira (28) está sendo trágica para os cachoeirenses. Com intervalo de minutos, quatro acidentes e um incêndio de grandes proporções foram registrados. O mais grave deles deixou um rapaz morto na ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta.

Guilherme Ferreira Aires, 17 anos, trabalhava como motoboy de uma lanchonete e seguia pela rodovia na altura de Soturno, quando se envolveu numa colisão com um caminhão Betoneira. Segundo a PM, o adolescente perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu com o veículo, sendo atropelado. Ele não resistiu e morreu no local. O corpo dele foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro.

Já na rua Hugo Zago, no bairro Alto Monte Cristo, um Fiat Uno capotou ao descer a via em declive, segundo populares, o condutor teve lesões leves.

No bairro Nova Brasília, um motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Samu à Santa Casa depois de ser atingido por um veículo no cruzamento entre rua Etelvina Vivácqua e a Avenida Aristides Campos. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. O rapaz, vítima da colisão, foi levado ao hospital com suspeita de fraturas.

Uma colisão envolvendo uma moto e uma Hilux, que fugiu após o acidente, no cruzamento que liga a Linha Vermelha e a rua Bernardo Horta ao bairro Basílio Pimenta deixou uma motociclista ferida, que foi socorridos por uma equipe do Samu.

Incêndio

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de autopeças na Avenida Aristides Campos, no bairro Campo da Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite desta sexta-feira (28).

Bombeiros estão, neste momento, tentando controlar as chamas. Viaturas da Polícia Militar fazem a orientação da via, que está parcialmente interditada. Ainda não há informações sobre as causas do fogo.

