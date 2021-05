Senadora capixaba Rose de Freitas questiona e Anvisa admite na CPI rever proibição da Sputnik

Por Redação - Redação 44

Advertisement

Advertisement

Questionado pela senadora Rose de Freitas (MDB-ES), o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, admitiu, nesta terça-feira (11), em depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da pandemia, a possibilidade da agência rever a proibição da importação emergencial da vacina russa Sputnik V caso o Instituto Gamaleya, produtor da vacina, envie documentação adicional garantindo a segurança dela.

Continua depois da publicidade

Rose indagou de Barra Torres se a Anvisa era mais capacitada do que as agências reguladoras dos países em que a Sputnik V está sendo usada ao vetar a importação. O diretor-presidente respondeu que a agência reguladora do México se recusou a enviar a documentação da aprovação da Sputnik V, alegando tratar-se de segredo empresarial, enquanto a documentação encaminhada pela agência argentina não garantia a segurança do imunizante russo.

Barra Torres disse à senadora capixaba que a documentação da Sputnik V analisada pela Anvisa, de cerca de 600 páginas, não assegura que o adenovirus presente na vacina não se replique. Informou, também, que o veto foi decisão unânime de três gerências da Anvisa e que dos 60 países listados pela Rússia como usuários da Sputnik V, 23 não haviam aplicado o imunizante por ocasião do exame da Anvisa, no final de abril.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].